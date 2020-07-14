İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemi değerlendirdi!

“İBADETE AÇILSIN AMA SİYASETE KAPATILSIN"

Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak AK Parti'ye çağrıda bulundu.

“İKTİDAR OLMAK BİLİNÇ VE İRADE GEREKTİRİR”

Akşener, yaşanan kadın cinayetlerine dikkati çekerek şöyle konuştu

Türkiye’de sadece geçen yıl 474 kadın öldürüldü. İçlerinden biri çıkmış AK Parti’den önce kadının adı yoktu diyor. Öldürülen, şiddet gören kadınlarımız. İş yerlerinde evlerinde tacize uğrayan kadınlarımız.Acılar yaşandıktan sonra nutuklar atmak işe yaramıyor. İktidar olmak bilinç ve irade gerektirir. Kadının ve çocuğun mutsuz olduğu ülkede herkes mutsuz ve huzursuz olur.