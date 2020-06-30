İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi!
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavvat Dervişoğlu Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin nabzı programına konuk oldu
GÜNDEM 30.06.2020, 18:44 30.06.2020, 19:23
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Dervişoğlu, Fetulahçı terör örgütünün hakim, savcı ve polis olarak görev yapan üyelerinin yürüttügü görevlerin tamamının ele alınması gerektiğini söyledi.
Dervişoğlu, Türkiye sınırındaki iç savaş yaşanan bölgelere asker gönderilmesine karşı olduklarını dile getirdi.
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