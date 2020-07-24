İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi!

Dervişoğlu, İstanbul sözleşmesi sorusuna ise şu cevabı verdi. Değişmesi gereken İstanbul sözleşmesi değil, evvela kafanın değiştirilmesi icap ediyor dedi.”



İYİ Parti grup başkanvekili Müsavat Dervişoğlu; “Her gün yeni bir kadın cinayeti haberiyle uyandığımız bugünlerde; Değişmesi gereken İstanbul Sözleşmesi değil; Eleştirinin merkezine cinsiyeti taşıyan, hakaretin ve şiddetin öznesini kadın yapan bu çürümüş zihniyettir.”

