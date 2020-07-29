İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!
Sosyal medya düzenlemesine ilişkin eleştirilerde bulunan Türkkan şöyle konuştu. “Adalet ve Kalkınma Partisi dün en sonunda insanların nefes almak için son kale olarak baktığı sosyal medyayı da kapattı getirdikleri maddelerin hiç birisi kolay kolay bir platform sağlayıcısının uygulayabileceği şeyler değil. Zaten istedikleri de o uygulayamasınlar ve gitsinler Türkiye biraz daha karanlığa daha belirsizliğe hızla koşsun diledikleri buydu ve bunu bugün sabah maalesef gerçekleştirdiler.”
GÜNDEM 29.07.2020, 17:00
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Ülke ekonomisini de eleştiren Türkkan sözlerine şöyle devam etti;
“Ülke gerçekten fukaralaşıyor bakın hayat pahalılaşmıyor hep bunu söylüyorum pahalılık başka bir şey, pahalılık cebinizdeki paranın daha fazlasını harcayarak elde ettiğiniz bir şey onun ismi pahalılık ama ulaşmak istediğiniz şey temel gıda maddesiyse, barınma ihtiyacıysa, yeme ihtiyacıysa ve buna hiç paranız yoksa bunun ismi yokluk fukaralık bile değil Türkiye yokluğa doğru çok hızlı bir şekilde koşuyor yani artık et yiyebilenlere zengin gözüyle bakılıyor”
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