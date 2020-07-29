İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

Ülke ekonomisini de eleştiren Türkkan sözlerine şöyle devam etti;

“Ülke gerçekten fukaralaşıyor bakın hayat pahalılaşmıyor hep bunu söylüyorum pahalılık başka bir şey, pahalılık cebinizdeki paranın daha fazlasını harcayarak elde ettiğiniz bir şey onun ismi pahalılık ama ulaşmak istediğiniz şey temel gıda maddesiyse, barınma ihtiyacıysa, yeme ihtiyacıysa ve buna hiç paranız yoksa bunun ismi yokluk fukaralık bile değil Türkiye yokluğa doğru çok hızlı bir şekilde koşuyor yani artık et yiyebilenlere zengin gözüyle bakılıyor”