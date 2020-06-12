İYİ Parti ile CHP arasında Sultanahmet krizi!

CHP Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Ayasofya konusunda açıklamalarda bulunurken Sultanahmet Camii'ne de dil uzattı. CHP'li vekil, Sultanahmet Camii'nin müze yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Kaboğlu, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar." ifadelerini kullandı.

Bu sözler siyasetin gündemine oturdu. CHP'ye tepkiler art arda yükseldi.

"BUNU İFADE EDEN İNSANI MÜZELİK YAPAR"

Son açıklama ise CHP'nin ittifak yaptığı İyi Parti'den geldi.

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Sultanahmet'i müze yapacağız demek, Sultanahmet'i müze yapmak iradesini beyan etmek, insanı itibarlı bir siyasetçi yapmaz ama bunu ifade eden insanı müzelik yapar." dedi