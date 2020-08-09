İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu değerlendirmelerde bulundu
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hafta başından bu yana döviz kurlarında yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 09.08.2020, 11:56 09.08.2020, 18:57
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TCMB'nin ve ekonomi yönetiminin piyasanın güven duyacağı isimlerle değiştirilmesi gerektiğini belirten Tatlıoğlu, şöyle konuştu
"Cumhur İttifakı'nın TCMB bağımsızlığı noktasında kamuoyunu inandırıcı bir deklarasyon ilan etmesi gerekiyor."
Sosyal güvenlik reformuna ve varlık fonunun denetime tabi tutulmasına ihtiyaç olduğunu aktaran Tatlıoğlu şöyle devam etti:
''Kamu özel iş birliği ödemelerini ve taahhütlerinin ödemeleri düzenlenmelidir. Türkiye’de Hazine'nin örtülü yahut açık tüm borç garantilerinin, risk yönetimi ilkelerine uyularak, yeniden gözden geçirilmesi ve Türk lirasına sahip çıkılması konusunda güven verilmelidir.''
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