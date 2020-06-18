İYİ Parti'li Bahşi,Türkiye'deki yargı durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu!
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki yargı durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.
Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile insan haklarının, ancak kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı yönetim sistemlerinde mümkün olduğunu söyleyen Bahşi, "Yargıdan hep şikayet ettik. Ben de bir hukukçu ve geçmişte hakimlik yapmış biri olarak bu şikayetlere yakından şahidim." ifadesini kullandı.
Bahşi, adaleti, hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak gördüklerini belirterek bu denli önemli olan adaletin tesisinin ise her şey önce hakimlerin ve savcıların liyakatli ve hakkaniyetli olmasına bağlı olduğu değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de 2010 Anayasa değişikliği sonrası yaşananların Türk yargısını FETÖ'ye teslim ettiğini savunan Bahşi, yargının üzerine gölge düşürülmesine engel olunması gerektiğini kaydetti.
Bahşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının kalkması yönündeki çağrısına ilişkin soruya "Adaletin hakim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez." cevabını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun önerisini destekleyen Bahşi, "Milletin Meclisinde temsil hakkı kazanmanın önündeki engeller kaldırılmadır." şeklinde konuştu.
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