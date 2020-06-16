İYİ Parti'li Sunat, EKPSS için yeniden başvuru hakkı istedi!
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında engelli vatandaşların sorunlarını dile getirerek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için (EKPSS) yeniden başvuru hakkı tanınmasını istedi.
GÜNDEM 16.06.2020, 16:53 16.06.2020, 18:40
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Sunat, engelli vatandaşların ekpss’de yaşadıkları sorunları dile getirerek şöyle konuştu.
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