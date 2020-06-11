İYİ Parti'nin adayı Kınay yasakları çiğnerken yakalanınca çıldırdı: Geri zekalı mısın sen?
İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Kadıköy'den adayı olan Emre Kınay, 'Saat 00.00'ı geçti neden hala mekandasınız' sorusu karşısında çılgına döndü.
GÜNDEM 11.06.2020, 14:34 11.06.2020, 16:05
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Kınay önce yasakları çiğnemediğini savundu ardından da muhabire 'Geri zekalı mısın sen?' diyerek hakaretler savurdu.
Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, basın mensuplarıyla tartışma yaşadı. Oyuncu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti. Yasak var, siz içerdesiniz" uyarısında bulunan muhabire, "Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi?" karşılığını verdi.
Emre Kınay’ı, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Alkollü olduğu iddia edilen Emre Kınay, konuşmakta güçlük çekerken küfür ve hakaretler savurdu. Basın mensubuna "Polis çağır" diye bağıran Emre Kınay'ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti.
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