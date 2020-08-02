İyi Partili Dr. Aytun Çıray gündemi değerlendirdi

Çıray, yaptığı yazılı açıklamada Açıklanmayan verilere dair 'sansür' ifadesini kullanarak

"Tehlikenin farkında mısınız? Sağlık Bakanı’nın her gün açıkladığı sözde bilgilendirme tablolarından entübe ve yoğun bakımda yatan hasta sayıları çıkartılmıştır. Bakanlık Covid-19 tablosuna gelen sansür bir alârm işareti. AKP hükümeti salgınla mücadelede başarısız" dedi

“TEDBİRLERİN YETERSİZ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİK”

Hastalık henüz ülkemizde görülmeden önce durumun ciddiyetini ve tedbirlerin yetersiz olduğunu açıkladığını belirten Çıray, sözlerine şöyle devam etti;

İYİ Parti olarak 30 Ocak'ta verdiğimiz corona virüsü araştırma önergemizin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinden sonra 31 Ocak'ta yaptığım kamuoyu açıklamasında tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtmiş ve Şubat ayı boyunca Umre başta olmak üzere tüm yurt dışı temaslı turistlerin ülkemize girişlerinde karantinaya alınmasının gerekliliğini vurgulamıştım.