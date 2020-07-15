İYİ Partili Türkkan gündemi değerlendirdi!
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Haber Türk kanalında katıldığı Canlı Yayın da 15 Temmuz hain hain darbe girişimi ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 15.07.2020, 17:39 15.07.2020, 17:53
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Haber Türk kanalında katıldığı canlı yayın da 15 temmuz hain hain darbe girişimi ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkkani 4 yıl önce yapılan darbe girişiminin türk milletine yapıldığını ve yine türk milletinin bu kalkışmaya müsaade etmediğini söyledi.
Türkkan, devletin bir kısmının iktidar tarafından darbeden önce fetullahçı terör örgütüne teslim edildiğini iddia etti.
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