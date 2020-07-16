İYİ Partili Türkkan gündemi değerlendirdi!

Türkkan, artan nüfusla giderek Türkiye'nin belli oranlarda dışa bağımlı olduğunu ve yerli tohumlarda üretimini artırmak zorunda olduğunu ifade etti.

"Koronavirüs süreci bunu daha da hızlandırdı. Bakliyat ürünlerine olan talep arttı. Evlerine kapanmak zorunda kalan tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında bakliyat, makarna, un var. Sağlanacak üretim artışı, bu ürünlerin dış ticaretinde de ülke lehine bir sonuç doğuracaktır"

Türkkan, iklim değişikliğinin tarıma büyük zarar verdiğini ve iktidarın bu yönde bir çalışma yapmadığını söyledi

Tehlike artık çok yakınımızda değil çünkü şu an o tehlike eşiğinin üzerinde duruyoruz. Ama bakıyoruz iklim değişikliği iktidarın umurunda değil. Sevdalısı oldukları Katar bile iklim değişikliğinin farkında ve kendileri ikinci bir vatan arayışındalar. Onlara ikinci vatan imkanı sunan iktidar birazda kendi vatanımızda Katarlıların değil bu ülkenin çocuklarının, torunlarının geleceğini düşünmek zorunda. İklim değişikliğine karşı önlem alın derken bakıyoruz AK Parti iktidarı geçtiğimiz 1 Temmuz günü komisyondan geçirdiği ‘Tarımsal Torba Yasa Teklifi’ ile Türk tarımını ve çiftçisini koyduğu tabuta son çiviyi de çaktı.