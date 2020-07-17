İYİ Partili Türkkan gündemi değerlendirdi!

İktidarın konuşulmasından korktuğu tek konunun ekonomi olduğunu öne süren Türkkan, şunları söyledi

“Ekonomiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiğinde iktidar hemen yapay bir gündem oluşturuyor.”

Türkkan, "İktidarın hamlelerinin seçim yatırımı olduğunu savundu.

"İktidarın hamlelerine bakınca baştan aşağıya seçim yatırımı kokuyor.”