İYİ Partili Türkkan gündemi değerlendirdi!
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
GÜNDEM 17.07.2020, 15:48 17.07.2020, 20:05
22
İktidarın konuşulmasından korktuğu tek konunun ekonomi olduğunu öne süren Türkkan, şunları söyledi
“Ekonomiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiğinde iktidar hemen yapay bir gündem oluşturuyor.”
Türkkan, "İktidarın hamlelerinin seçim yatırımı olduğunu savundu.
"İktidarın hamlelerine bakınca baştan aşağıya seçim yatırımı kokuyor.”
30°
açık
Namaz Vakti 17 Temmuz 2020
|İmsak
|03:36
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:35
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|36
|37
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24