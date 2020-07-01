İYİ Partili Türkkan gündemi değerlendirdi!

Türkkan meclis araştırma komisyonu kurulması için teklif verdiklerini söyleyerek şöyle konuştu;

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuşmasının devamında sosyal medyadan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı.