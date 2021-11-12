İyi Partili Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te
İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
GÜNDEM 12.11.2021, 15:08
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlamış ve hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmişti.
Meclis Başkanlığı'na sunulan fezleke, bugün Meclis'te Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
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