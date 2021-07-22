İzmir açıklarında yarım saat arayla 2 deprem meydana geldi
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 32 dakika arayla art arda depremler meydana geldi. İlk depremin büyüklüğü 4.0; ikincisinin ise 4.2 olarak belirlendi.
GÜNDEM 22.07.2021, 09:42
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde art arda depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi.
İKİNCİ DEPREM YARIM SAAT SONRA GERÇEKLEŞTİ
İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.
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