İzmir'de 15 ton sahte içki ele geçirildi
İzmir'deki operasyonlarda 15 ton sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilerinin 10 tonunun bir depoda tutulduğu belirlendi.
GÜNDEM 24.12.2021, 10:12
İzmir polisi, yeni yıl öncesinde sahte içki denetimleri ve operasyonlarına devam ediyor.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan operasyonda 15 ton üretimi tamamlanmış sahte içki ile etil alkol ele geçirildi. Sahte içkilerin 10 tonunun bir depoda olduğu belirlendi.
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