İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre İzmir'in Menderes ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 10.11.2020, 00:04
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.
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