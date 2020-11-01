İzmir'den acı haber! Can kaybı yükseliyor

İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

GÜNDEM 01.11.2020, 09:48 01.11.2020, 10:59
İzmir'den acı haber! Can kaybı yükseliyor

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.35 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i yoğun bakımda 896 kişinin yaralı olduğunu söyledi. 

Yaralılardan 682'si taburcu edildi, 214 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

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