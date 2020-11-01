İzmir depremi ile ilgili açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, depremin gerçekleştiği andan itibaren çalışmaların, İzmir Valiliği ve AFAD'ın koordinasyonunda 26 farklı grupta sürdüğünü belirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Hayatlarını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi veren Oktay, "Şu ana kadar ne yazık ki dün en son açıkladığımız 49 vatandaşımız vardı hayatını kaybeden, kimliğini tespit edebildiğimiz 2 vatandaşımızı daha kaybetmiş durumdayız. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. Toplam 51 olmuş durumda. İnşallah sağ ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz."

Fuat Oktay, depremde yaralanan 58 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, 3'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yoğun bakımda bulunduğunu da dile getirdi.

Artçı depremlerin devam ettiğini kaydeden Oktay, "Bu çekinmemiz, korkmamız gereken bir şey değil. Tam tersi, artçı depremler ne kadar yoğun ilk sıralarda devam ederse, o kadar hızlı bir şekilde normale döneceğimizin bir işaretidir bu." ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmaları

Hasar tespit çalışmalarına değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Toplam 1238 binada çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda toplam 23 bin 807 bağımsız bölümümüz, dairemiz var. Bunlardan 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda bu sayı 365'tir. Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız,1 orta hasarlı binamız, 111 az hasarlı binamız ve 251 hasarsız binamız var. Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız. Seferihisar'da hamdolsun herhangi ne yıkık ne ağır ne de orta hasarlı binamız yok. Toplamda şu ana kadar tespit edilen rakamları sizlerle paylaşıyorum. 6 yıkık, 7 acil yıkılacak ve 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı ve 371 de az hasarlı binamız var. 837 de toplamda hasarsız bina tespit edilmiş."

Oktay, yoğun şekilde devam eden hasar tespit çalışmalarını 10 günden daha erken sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz, hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz." dedi.

"Arama kurtarma ekibimiz, yüreklerini bu işe koyarak çalışıyorlar"

Şu ana kadar arama kurtarma faaliyetleri yapılan 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"8 binada da çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştik. Bunlar; Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı burada iki binamız var, Rıza Bey, Apartmanı, Yılmaz Erdek Apartmanı, Barış Sitesi orada da 2 binamız var. Bu 6 alanda, 8 binamızda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, son derece profesyonel şekilde belki dünyanın en profesyonel ekipleri ama profesyonelliğin ötesinde yüreklerini bu işe koyarak çalışıyorlar. Şu anda da toplamda 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz 8 binada çalışmalarını sürdürüyor."

Oktay, Seferihisar'da oluşan kısmi tsunami nedeniyle 19 teknenin battığını, 23 tekne ve 1 kara aracının da ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor." diye konuştu.

"Bu sabah itibarıyla 682 hasta taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, toplantıda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.

Yaşlılar ve çocukların, felaket anlarını daha zor atlattığını belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gözle görünenden daha fazlasını hissedip etkileniyorlar. Toplum yaralarını sarıp hayata dönmekte güçlük yaşıyor. Depremin etkileri ruhlarda ve duygularda devam ediyor. Bizler bunları da sağlık sorunları arasında görüyoruz. Bu nedenle depremin ilk anlarından itibaren verdiğimiz hizmetlerin, işimizin bir aşamasını oluşturduğunu, yaşadığınız şoku atlatmak için de yine hizmetinizde olacağımızı bilmenizi istiyorum.

Sağlık Bakanlığı ekipleri depremden kısa bir süre sonra görevinin başındaydı. 170 ambulans, 2 helikopter ambulans, 234 araç ile 112 Acil ve UMKE timlerinde görevli 835 personelimiz çalışmalarına halen devam ediyor. Geçen süre zarfında 5 binin üzerinde depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu. Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere, gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor."

Enkaz altından kurtarılanların sağlık durumu

Koca, şu ana kadar enkaz altından çıkarılan vatandaşların müdahalelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Sağ kurtarılan kişilerden bazılarının sağlık durumları hakkında bilgi veren Koca, şöyle konuştu:

"Dün gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum. Genç kızımız İnci'yi biliyorsunuz. İnci'nin enkaz altından çıkış süresine hepimiz tanıklık etmiştik. İnci'nin genel durumu iyi, kendilerini ziyaret ettim. Dolaşım bozukluğu yaşanmaması adına fasyotomi dediğimiz küçük bir işlem yapıldı. Organ fonksiyonları ve doku ezilmeleri sebebiyle hastamızı yakından takip ediyoruz."

Buse Hasyılmaz'ın durumuna da değinen Koca, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz, sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak." ifadesini kullandı.

Koca, 15 yaşındaki Günay Özışık'ın durumunun orta düzeyde olduğunu, yakın takip için yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

Böbrek fonksiyonları düzelmeye başlayan, bacaklarındaki ezilmeye yönelik fasyotomi uygulanan Özışık'ın annesi ve kendisiyle ayrıca görüştüğünü ve durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Koca, "Doğanlar Apartmanı'nda 3 çocuğuyla enkaz altından çıkarılan Seher Perinçek'in tedavisi, dahiliye servisinde devam ediyor. Dün yine kendisiyle görüştüm. Durumu iyiye gidiyor. 10 yaşındaki ikiz kızları Ezel ve Elzem yoğun bakımda, onlarla da yakından görüştüm. Genel durumları iyi. Ne yazık ki 7 yaşındaki kardeşleri Umut, enkazdan çıkarıldığında hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki kardeşlerine ise maalesef halen ulaşamadık." bilgisini paylaştı.

"Koronavirüs tedbirlerine gerekli dikkati tekrar gösterelim"

Buca Seyfi Demirci Hastanesine şu an acil servis dışında hasta kabul edilmediğini aktaran Koca, "Bugün ziyaret ediyor olacağım. Çok erken dönemde yerinde çözüm getirmek istiyoruz." dedi.

İzmirlilerin üzüntüsünü paylaştığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Doğal afetler, bize alışma fırsatı vermeden bir anda gelir. Can kayıplarının acısı, diğer can kayıplarıyla mukayese edilemez. Enkaz altında geçen zaman, hayata mı, ölüme mi yakın bilinemez. Bunlar, zor günler. Bu şoku birlikte atlatacağız. Hatırlatmaktan kaçınamayacağım bir husus var. Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim."

Koca, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin, "Kıymetli ağabeyim Burhan hocamızı bu sabah 04.00 saatlerinde kaybettik. Durumunu yakından, özellikle ben takip ediyordum. Burhan ağabeyimize, hocamıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.