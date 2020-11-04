İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

İzmir’de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

GÜNDEM 04.11.2020, 10:28 04.11.2020, 13:01
İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Rıza Bey Apartmanı’nda AFAD, JAK, UMKE, STK’lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkılan 17 binadaki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu.

137 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi.

İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi #2

#AFAD Başkanı Güllüoğlu #İzmir #arama kurtarma çalışmaları
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