İzmir depreminden 52 saat sonra 3 kişiye daha ulaşıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden tam 52. saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı.

GÜNDEM 01.11.2020, 20:55
İzmir depreminden 52 saat sonra 3 kişiye daha ulaşıldı

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgilere göre 52 saatin sonunda 3 kişiye daha ulaşıldı, enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğanlar Apartmanı enkazında 5-6 kişinin daha olduğu tahmin ediliyordu. 3 kişiye daha ulaşıldı.

Enkaz altında 2-3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

#Seferihisar #Deprem
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