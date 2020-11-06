İzmir kararı! Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: ''İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 06.11.2020, 17:58 06.11.2020, 19:23
İzmir kararı! Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yavaş yavaş normalleşmeye geçliyor. Geçtiğimiz ay başlayan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de mevcut koşullardan dolayı uzaktan eğitimin 1 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."

#İzmir #Eğitim #Milli Eğitim Bakanı
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