İzmir'de can kaybı artmaya devam ediyor!
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 102'ye yükseldiğini duyurdu. 147 yaralının tedavisi sürüyor, 12'si yoğun bakımda, 5'inin durumu ağır.
GÜNDEM 03.11.2020, 08:46 03.11.2020, 09:47
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 102 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.
Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.
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