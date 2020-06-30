İzmir'de doktora şiddet! 3 kişi birden saldırdı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 'maske tak' uyarısı yapan iki doktor, hasta ve yakınlarınca darp edildi.
GÜNDEM 30.06.2020, 12:38 30.06.2020, 14:15
34
Sağlığı Merkezine gelen iki kişi, muayene için aile hekimi odasına gitti. Doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine biri kadın 3 kişi aile hekimini darp etti.
Araya girmek isteyen bir başka aile hekiminde kafasına sert cisimle vurularak yaralandı.
Hasta ve yakınları olay yerinden kaçtı, Yaralı iki doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Savaş Avcı, "Hastalar önce bana saldırdı. Doktor arkadaşım olaylar büyüyünce müdahil oldu. İkimizi de darp ettiler. Rapor aldık ve şikâyetçi olduk." dedi.
33°
açık
Namaz Vakti 30 Haziran 2020
|İmsak
|03:21
|Güneş
|05:07
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Burnley
|32
|45
|9. Sheffield United
|31
|44
|10. Arsenal
|31
|43
|11. Crystal Palace
|32
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24