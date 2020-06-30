İzmir'de doktora şiddet! 3 kişi birden saldırdı

Sağlığı Merkezine gelen iki kişi, muayene için aile hekimi odasına gitti. Doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine biri kadın 3 kişi aile hekimini darp etti.

Araya girmek isteyen bir başka aile hekiminde kafasına sert cisimle vurularak yaralandı.

Hasta ve yakınları olay yerinden kaçtı, Yaralı iki doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Savaş Avcı, "Hastalar önce bana saldırdı. Doktor arkadaşım olaylar büyüyünce müdahil oldu. İkimizi de darp ettiler. Rapor aldık ve şikâyetçi olduk." dedi.

