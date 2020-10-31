İzmir’de sevindiren haber! 30 saat sonra enkazdan bir kişi daha çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı.
GÜNDEM 31.10.2020, 22:18 31.10.2020, 22:32
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.
Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti.
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında bir kişi 30 saat sonra yaralı çıkarıldı.
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