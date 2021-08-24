Jandarmada atamalar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığında 4 Tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi etti.

Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Orgeneralliğe diğer Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç da Korgeneralliğe yükseltildi.

İki komutan da aynı görevlerine devam edecek.

Jandarmada görev değişiklikleri

Ayrıca 22 jandarma generalin görev yerleri değişti. 10 jandarma kıdemli albay ise tuğgeneralliğe yükseldi.

Çeşitli görevlerde bulunan 32 jandarma kıdemli albay da, 32 kente İl Jandarma Komutanı olarak atandı.