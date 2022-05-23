Joe Biden'dan Çin'e 'Tayvan' uyarısı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dünyanın başka bir noktasında da gerilim tırmanıyor.

Çin'in Tayvan'da askeri tatbikatları ve gerçekleştirdiği ihlaller neticesinde iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı.

ABD'nin Tayvan'a desteği sonrası Çin'den 'muharebeye hazırız' mesajı gelmişti.

Göreve gelişinden bu yana ilk Asya gezisine çıktı

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasından bu yana Asya'ya ilk gezisini düzenledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ile görüşen Biden'dan flaş bir açıklama geldi.

"Askeri karşılık vereceğiz"

Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

Biden, Çin’in Tayvan’a saldırmasını beklemediğini de ekledi.

"Tayvan'ı savunacağız"

Biden açıklamalarında, "Böyle bir taahüt verdik. Tek Çin politikasına katılıyoruz buna imza attık. Ancak Tayvan'ın zorla alınabileceği fikri uygun değil. Tayvan'ı savunacağız." dedi.

Çin'den yanıt gecikmedi

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına Çin'den yanıt geldi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Vang, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır." dedi.