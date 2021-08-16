Kabil'deki Türkler dönüş yolunda
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY uçağı da yolcularını alıp ülkeden ayrıldı.
GÜNDEM 16.08.2021, 15:04
THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçak havalandı.
300'den fazla Türkütaşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inecek.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Kızılay ve diğer kuruluşların personelini taşıyan THY uçağının Kabil'den havalandığını duyurdu
Personelimizi ve diğer kuruluşlarımızın personellerini taşıyan THY uçağı Kabil’den az önce güvenle havalandı— Dr Kerem Kınık (@drkerem) August 16, 2021
Teşekkürler @TK_TR @TC_Disisleri @tcsavunma pic.twitter.com/EFI4BL3Za3
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