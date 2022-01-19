Kabine Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde iç ve dış gelişmeler var.
GÜNDEM 19.01.2022, 16:58 19.01.2022, 19:59
Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum değerlendiriliyor. Alınan tedbirlerin piyasaya yansıması, enflasyonla mücadele ve yatırımlardaki son durum ele alınıyor.
Toplantıda ayrıca koronavirüsle mücadele, vaka artışları ve alınacak tedbirler gözden geçiriliyor.
Dış politika başlığında ise Balkanlardaki son gelişmeler ve Ukrayna-Rusya gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler var.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine gündemine dair açıklamalar yapacak.
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