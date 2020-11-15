Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM 15.11.2020, 19:52
Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaali köyünde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, Z.Y., T.O. ve F.K'yı kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı define arama dedektörü ve kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#Kaçak Kazı
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