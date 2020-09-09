Kaçak kazı yapan 3 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 9 bin 450 lira ceza
Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza verildi.
GÜNDEM 09.09.2020, 10:00 09.09.2020, 10:58
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünün Mıstıkoğlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan jandarma, M.A, Ş.Ş ve E.Y'yi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.
Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheliye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.
Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.
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