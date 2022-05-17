Kaçak silah operasyonu: 20 gözaltı
Kastamonu'da kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonu gerçekleştirildi. 33 adrese baskın düzenlendi, 20 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 17.05.2022, 22:51
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Silah ve Mühimmat Ticareti" dosyası kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.
Kentteki 33 adrese, 210 personel ve 45 ekibin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 350 çeşitli çaplarda fişek, 10 şarjör, 49 reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap ve 2 kılıç ele geçirildi.
Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
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