Kaçakçılara göz açtırılmıyor: 4,5 milyon paket ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda yem yüklü kamyonda 4,5 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon olduğu belirlenirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
GÜNDEM 09.03.2022, 09:38
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İnegöl İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan yüklü miktarda kaçak sigara geleceği bilgisine ulaştı.
KOM ekipleri, kamyonu takibe aldı. Takip sonucu ilçe girişinde durdurulan kamyon didik didik arandı. Sürücüsü Mehmet K. gözaltına alındı.
Piyasa değeri 2 milyon 750 bin
Kamyonun kasasında 240 bin pakete karşılık gelen 4,5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.
Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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