Kadem'in Kongresinde 'Pandemi Sürecinde Kadın' Konuşulacak

22 Kasım’da bildiri başvuru özetlerinin alımının sona ereceği kongrede akademisyen ve uzmanlardan, belirlenmiş başlıklar altında temaya katkı sunmaları bekleniyor. Başkanlığını Prof. Dr. Alev Erkilet’in yaptığı kongreye sunulacak bildirilerden ilk üçe giren makaleler ödüllendirilecek. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen kongrede pandemi döneminde kadın konuşulacak.

İçinde bulunduğumuz süreçte COVID-19 salgını bir sağlık problemi olmanın yanı sıra küresel düzlemde birçok değişimi de beraberinde getirdi. Salgının, bireysel psikolojiden sosyal hayata, aile düzeninden ekonomik şartlara bir dizi yansımaları oldu. Zaman yönetimi, mutluluk düzeyleri, aile içi şiddet vakaları gibi farklı boyutlarda birçok meseleye dair yeni durumlarla karşı karşıya kalındı. Kısaca kamusal ve özel alanların iç içe geçtiği yeni bir süreç başladı. Pandeminin kadınların hayatına çok yönlü etkisi ise özel olarak ele alınması gereken bir durum olarak karsımıza çıktı. Kongrede bu süreç, “Pandemi Sürecinde Kadın” başlığı altında farklı disiplinlerden uzman ve akademisyenlerin sunacağı bildiri başlıklarıyla derinlemesine masaya yatırılacak.

Gerek akademide gerek sahada kadının insanlık onurunu teslim etmek gayesiyle çeşitli çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) olarak kongrede, COVID-19 sürecinde ev-iş-aile ilişkilerinin kadınların hayatına nasıl yansıdığının ortaya konulması amaçlanıyor. Konu “Pandemi Sürecinde Bilginin Kamusallaşması ve Kadının Rolü”, “Salgında Sınırsız Erişim: Uluslararası Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Pandeminin Cinsiyete Dayalı Eşitsizliklere Etkileri”, “Pandemi Sürecinin Ev İçi Şiddete Etkisi”, “Pandeminin Sosyolojik ve Psikolojik Etkileri”, “Dijital Okuma Seferberliği”, Dijital Yaşam Kültürü, “Yas ve Salgın” gibi birçok bildiri başlığı altında, farklı perspektiflerle ortaya konulacak.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadın ve erkeği ontolojik ve hukuki düzlemlerde birbirini tamamlayan eşit varlıklar olarak görmektedir. Kadının güçlenmesiyle ailenin ve toplumun da güçleneceğini savunarak, toplumsal bilincin bu hassasiyetlere duyarlı olarak şekillenmesi adına çalışmalar yapar. Bu kapsamda kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar gerçekleştirmiş ve projelere imza atmıştır. Bu doğrultuda her sene, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenler.

Bu yıl “Pandemi Sürecinde Kadın” başlığı altında, 7.si düzenlenecek Toplumsal Cinsiyet Kongresi’nde, COVID-19 sürecinde yeni arayışlara kapı aralamak; kadının ve ailenin yeni normallerine dair sosyal

politikaların, yeni strateji ve uygulamaların oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanıyor. Kongrede sunulacak bildirilerle, meseleye dair fikir alışverişine imkân veren, disiplinler arası bir tartışma platformu oluşturmak hedefleniyor. Kongre bildirileri kademkongre2020@kadem.org.tr adresine gönderilecek. Kongrede sunulmaya değer görülen bildiriler 07 Aralık 2020’de www.kadem.org.tr adresinden ilan edilecek. Kongre 04 Mart 2021 tarihinde dijital platformda gerçekleşecek.