KADES uygulaması 1 milyon indirme hedefini aştı!

İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınlar sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabiliyor.

İçişleri Bakanlığı da KADES’in kadınlar arasında bilinirliğinin artması için 16 Kasım’da kampanya ve tanıtım faaliyeti seferberliği başlatarak 1 milyon indirme hedefi belirledi.

KADES İNDİRME ORANINDA YÜZDE 113’LÜK ARTIŞ YAŞANDI

Bu kapsamda basın yayın organları ve sosyal medya mecralarından yararlanılması, illerde valiler ve kaymakamlar öncülüğünde yürütülen çalışmalar, alandaki kolluk görevlilerinin KADES’i tanıtmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri, 16 yaş ve üzeri kadınlara SMS gönderimi sonucunda, KADES indirme sayılarında artış yaşandı.

Uygulamayı indiren kişi sayısı 16 Kasım tarihinde 550 bin 139 iken; "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri neticesinde 20 Aralık tarihinde yüzde 113 oranında artış ile 1 milyon 174 bine yükseldi. Uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE SMS GÖNDERİLDİ

Bakanlık ayrıca GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki kadınlara KADES SMS’i gönderdi. 20 milyon 475 bin 178 kişiye gönderilen SMS’de uygulamanın indirileceği linkler paylaşılırken, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" denildi.

İHBARLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor.

İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya anında müdahalede bulunuluyor.