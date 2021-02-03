Kadıköy'de Boğaziçi protestoları: Gözaltına alınanlardan 65'i serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası başlayan protestolar tekrar şiddetlendi.
GÜNDEM 03.02.2021, 09:55 03.02.2021, 10:24
Dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti. 94 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin serbest bırakıldığını duyurdu.
Valilik ayrıca dün Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.
Gözaltından bulunan 29 kişinin işlemleri devam ediyor.
Protestolarının hedefindeki rektör Melih Bulu'ya yönelik istifa çağrıları da sürerken rektör Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum" dedi.
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