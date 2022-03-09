“Kadın insandır biz insanoğlu.”
Ak Parti MYK Üyesi Ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda Söz Aldı.
GÜNDEM 09.03.2022, 11:54
Grup Başkanvekili Ünal Burada Yaptığı Konuşmada “Ak Parti Olarak Kadınlarla İlgili Kaydedilen Gelişme Ve İlerlemeleri Asla Yeterli Bulmuyor, Geldiğimiz Her Noktayı Yeni Bir Başlangıç Olarak Görüyoruz.” Dedi.
Büyük Üstat Neşet Ertaş’ın “Kadın İnsandır Biz İnsanoğlu” Sözlerini Anımsatan Grup Başkanvekili Ünal Kadını Anne, Eş Ve Kardeş Eşit Bir Birey Olarak Gördüklerini Belirtti.
Namaz Vakti 09 Mart 2022
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