Kadın istihdamı Meclis gündeminde

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal başkanlığında toplandı.

Toplantıda 2 yeni alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyonların biri kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusuna yoğunlaşacak.

Diğer alt komisyonun çalışma alanı ise kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması olacak. Alt komisyonlar, konularıyla ilgili uzmanların görüşüne başvuracak.