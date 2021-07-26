Kadınlar ne söyler erkekler ne anlar?

Çünkü mesele kullanılan kelime sayısından fazla kilolara kadar uzayıp gidiyor. Uzmanlar "çaresi empati kurmak" diyor ama o da pek kolay görünmüyor.

Erkekler genellikle net ve tek mesajlı cümleler kurar algıları ise sebep sonuç ilişkisine dayalıdır. Erkekler aslında ne düşünüyorsa direkt olarak onu söyler.

Kadınlar ise bir cümle söylüyorsa bunun arkasına söylenmemiş 4 cümle daha var. Üstelik erkekler o cümleyi olduğu gibi algıladığı için problemde zaman zaman bur da yaşanıyor.

İlişkide iki arada bir derede kalmamak için ise çözüm basit karşı taraf konuşurken onu dinlemek ve empati kurmak.