Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu!
Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü kadına yardım etmek isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay ceza aldı.
GÜNDEM 14.10.2020, 11:24
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Türkiye'nin gündemine oturan 20 yaşındaki Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.
Hazırlanan iddianamede Şeker için, "Kasten adam öldürme" suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, "yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.
Tahrik ve iyi hal indirimleri yapıldı
Karar duruşmasında Şeker’e “Kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis ardından tahrik indirimi ile 15 yıl hapis cezası verildi. Şeker’e iyi hal indirimi de yapılarak cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü.
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