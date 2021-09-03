Kahramanmaraş Bakırcılar Odası tarafından Aşure etkinliği düzenlendi!

Kent protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve sanayi esnafları katılım sağladı.

Sanayi esnafları, dağıtılan aşurelerin ardından bölgeye gelen mobil aşı ekibinde aşılarını oldular.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Bakırcılar Odası Başkanı Selamet Atlı “aşure etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Marangozlar Odası Başkanı Enver Çelebi ise yaptığı açıklama da “oda başkanları olarak düzenlenen aşure etkinliğinde esnaflarımızın aşı olmasına yönelik mobil aşı ekibini davet ettik ve geldiler. Şu anda aşı olmayan esnaflarımızda aşılarını oluyorlar” dedi.