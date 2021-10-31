Kahramanmaraş Barosu cumhuriyet galası düzenledi

Farklı branşlarda Futbol, Basketbol, Voleybol Spor Müsabakalarının düzenlendiği etkinliğe 38 barodan toplam 80 takım, bin 200 sporcu katıldığı ve 4 gün süren turnuva sonunda çevre illerden gelen baro üyelerinin de katılımıyla coşkulu bir gala gecesi düzenlendi.

Düzenlenen gala gecesinde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılan tüm barolara teşekkür ederek keyifli bir turnuva olduğunu söyledi.

Feyzioğlu devamında yeni dönem içinde aday olacak mısınız sorusunun da cevabını verdi.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül ise şehrin tanıtımı için özel bir program olduğuna dikkat çekerek tüm baro üyelerine teşekkürlerini iletti.