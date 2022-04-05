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Kahramanmaraş'ın 97 yıllık madalya gururu

Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği topyekun mücadelenin ardından Maraş'a 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası verildi.

GÜNDEM 05.04.2022, 11:32 05.04.2022, 11:45
Kahramanmaraş'ın 97 yıllık madalya gururu
Kahramanmaraş'ın 97 yıllık madalya gururu
Kahramanmaraş'ın 97 yıllık madalya gururu

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün gece gündüz devam eden kurtuluş mücadelesini 11 Şubat'ta zaferle taçlandıran Maraş halkı, devam eden günlerde de civar illerin kurtuluşu için çaba gösterdi.

Kurtuluş mücadelesinden sonra TBMM'den Kurtuluş Savaşı'na katılanların isimlerinin istenmesi üzerine, belediye tarafından "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur." cevabı verildi. Kent, 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

7 Şubat 1973'te de "Kahraman" unvanı alan Maraş, 97 yıldır yaşadığı gururu bugün bir kez daha tazeleyecek. Kent genelindeki kutlamalarda, İstiklal Madalyası takılan bayrak göndere çekilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, Kurtuluş Savaşı'nda tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Türk milletinin dünyaya örnek bir direnişe imza attığını hatırlattı.

TBMM tarafından Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilmesinin 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Bize bu vatanı, bu şehri bırakan ecdadımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Tabii ki madalyanın şöyle bir hikayesi var. Ankara'dan Atatürk imzasıyla Kahramanmaraş'ımıza İstiklal Madalyası verileceği belirtilerek, Kurtuluş mücadelesinde öne çıkan şahsiyetlerin ismi istenir. Ecdat toplanır ve şu kararı alır; burada herkes kahraman. Biz bireysel olarak isim bildiremeyiz. Topyekun Maraş'ın kahraman olduğunu Ankara'ya bildirirler. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk defa bir şehre İstiklal Madalyası verir ve biz bunu 97 yıldır gururla taşıyoruz. 12 Şubat kurtuluş bayramımızda da bu madalyamızı bayrağımıza takıp göndere çekiyor ve bu gururu yaşıyoruz."

#Kahramanmaraş #madalya
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