Kahramanmaraş merkeze yılın ilk karı düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Kahramanmaraş’ta beklenen kar yağışı başladı.
GÜNDEM 18.01.2022, 16:31 18.01.2022, 18:45
Geçtiğimiz haftalarda Kırsal ve yüksek kesimlerde etkisi gösteren kar yağışı sabah saatlerinde de merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde etkisini sürdürüyor.
Vatandaşlar özellikle kara hasret kaldıklarını belirterek mutluluklarını Aksu Haber’e anlattı.
Namaz Vakti 18 Ocak 2022
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|Yatsı
Puan Durumu
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|P
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|50
|2. Konyaspor
|20
|39
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|21
|35
|4. Başakşehir
|20
|34
|5. Adana Demirspor
|21
|34
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|21
|33
|7. Beşiktaş
|21
|32
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|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
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|21
|30
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|18
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|21
|18
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|O
|P
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|20
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|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
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|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
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|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
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|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11