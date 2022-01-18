Kahramanmaraş merkeze yılın ilk karı düştü

Geçtiğimiz haftalarda Kırsal ve yüksek kesimlerde etkisi gösteren kar yağışı sabah saatlerinde de merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

Vatandaşlar özellikle kara hasret kaldıklarını belirterek mutluluklarını Aksu Haber’e anlattı.