Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünde Hayalle İliklenen Düğmeler 23 Nisan Çocuklarının Neşesi Oldu

15. yüzyılda Avrupa’da çöp toplama faaliyetleri bile yapılmazken İstanbul’da arayıcılar kanalıyla geri dönüşüm uygulamaları yapılıyor olmasından yola çıkan enstitü, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla ‘’Sıfır Atık Projesi‘’ kapsamında Ağustos 2018’den bu yana çeşitli çalışmalar yapmakta olduğunun altını çiziyor.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, oluşturduğu farkındalık ve çevreden aldığı destekle bu ülkenin çocuklarına ecdadın 1400’lü yıllarda başlayan “Arayıcı Esnafı” faaliyetlerini hatırlatarak bu kadim mirası çeşitli tasarımlarla canlı tutmayı şiar ediniyor. Bu doğrultuda“Sıfır Atık” temalı “Düğme Ağacı” çalışmasını hazırlayan enstitü, ürünün kök kısmında Maraş Çöreği yapımında kullanılan yivli merdaneden esinlenerek bir kültür kökü oluşturdu. Ramazan bayramında Maraş’ta gelenek olarak yapılan Maraş Çöreği’ne atıfta bulunarak geri dönüşüm sistemiyle kadim kültürümüzü birleştirdi. Ağacın dallarından birine ahşaptan yapılmış, yöresel Maraş giyimli, Maraş erkeği ve kadınını yapan usta öğreticiler; tel, düğme, kâğıt bant, merdane ve ahşap Maraşlı figürüyle yapılan sıfır atık çalışmalarıyla çocukları eğlendirerek bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Çocuklukta ekilen tohumların kalıcı olduğunu vurgulayan Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, evlatlarımızda milli bilinç uyandırmak ve yüreklerine kültürümüzden tohumlar saçmak için bu çalışmayı Kahramanmaraş Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun’un kıymetli eşleri Sevilay Coşkun Hanımefendi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet Akküncü ve Genç KADEM üyelerinin katılımıyla Kapıçam İlkokulu, Karacasu Deliköle İlkokulu ve Tevekkeli İlkokulu öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi.