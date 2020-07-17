Kahramanmaraş'ta ilk sözleşme imzalandı!

İlimiz Türkoğlu İlçesine bağlı Kadıoğluçifliği Mahallesi üreticilerimizden Rızvan PEKER ile Ankara İlinde faaliyet gösteren bir turşu fabrikası işletmecisi Kadir ULUS arasında DİTAP platformu üzerinden 1.000 ton turşuluk hıyar satışı gerçekleştirildi.

Sözleşme programına; Türkoğlu İlçe Kaymakamı Gürbüz SALTAŞ, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan ÖKSÜZ, İl Müdürü Mustafa BOZKURT ve davetliler katıldı.

DİJİTAL TARIM PAZARI’NA HOŞGELDİNİZ

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımda dijitalleşme adına çok önemli bir projeyi sizlerle buluşturuyoruz. Çiftçimizin alın teri ve binbir emekle ürettiği ürünler, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sayesinde değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticiler ile artık bu online platform üzerinden buluşabilecek.

Hem üretici hem tüketici hem de sektör kazanacak!

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DİTAP NEDİR?

1.Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Bakanlığımızca geliştirilmekte olan üreticilerin, kooperatiflerin, birliklerin, sanayicilerin, halcilerin, bankaların ve sigortacıların ve sektörün diğer tüm paydaşlarının bir araya getirildiği üretim ve pazarlama modeline dijital ortam sağlayan bir platformdur.

2.DİTAP’a kayıt gönüllülük esaslı olup, “Alıcı” ve “Satıcı” olmak üzere iki tip kullanıcı kaydı yapılmaktadır.

3.Alıcının DİTAP’a kullanıcı olarak kayıt olabilmesi için Ticaret Bakanlığı’nın MERSİS ve ESBİS sistemlerinde kaydının olması gerekmektedir.

•MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)’de şirket ile ticari işletmelerin ticaret sicili ile ayrıca tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı,

meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) kayıtları,

•ESBİS (Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi)’de esnaf ve sanatkârların sicil işlemleri ve kayıtları yer almaktadır.

4. Satıcının DİTAP'a kullanıcı olarak kayıt olabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi)’ye kayıtlı olması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODÜLÜ

• Alıcı ve üretici sisteme giriş yapacaklar,

• Alıcı talep oluşturacak, üretici talebe teklif sunacak, alıcı teklifi değerlendirecek,

• Alıcı ve üretici anlaşınca üretim ve teslim tarihleri planlanacak,

• Talep aşamasında Organik ve İyi Tarım Uygulamalarına yönlendirme yapılacak,

• Teklifler SMS yoluyla taraflara ulaştırılacak,

• Alıcının talep ettiği ürüne tüm çiftçiler teklif verebilecek,

• Girdiler için ayni avans planlaması yapılabilecek,

• Mal kabul kriterleri, paketleme ve nakliye şartları oluşturulacak,

• Nakdi veya ayni avansların takibi yapılabilecek,

• Sözleşme elektronik ortamda imzalanıp arşivlenecek,

• Tarafların birbirlerini değerlendirmesiyle skorlamaya dayanan otokontrol sağlanacaktır.

DOĞRUDAN SATIŞ MODÜLÜ

Bu modül, elinde stok bulunan veya kısa bir süre içerisinde hasadını yapacak olan çiftçimizin yöresinde bulunan pazara ulaşma noktaları dışında alternatif sunması açısından önemlidir.

• Alıcı ve üretici sisteme giriş yapacaklar,

• Doğrudan satış süreci üretici tarafından başlatılacak,

• Üretici satış ilanı oluşturacak,

• Arz için sisteme girilen görsel ve bilgilerin uygunluğu kontrol edilecek,

• Kontrolü geçen arzlar, alıcılar tarafından görüntülenebilecek,

• Satış ilanında verilen iletişim bilgileri kullanılarak alıcı ve satıcının fiyat ve miktar konusunda görüşmeler yapmaları sağlanacak,

• Bu görüşmeler sonucunda alıcı ve satıcı anlaşmaya varabilirlerse, Doğrudan Satış işlemi gerçekleşecek (Faz 2 çalışmasında doğrudan satış işleminin e-ticaret sistemi ile DİTAP üzerinden yapılması planlanmaktadır).

• Alıcı ise ülkenin her bölgesindeki arzları birbiriyle ve kendi bölgesinde doğrudan ulaşabildiği arzlar ile kıyaslayabilecektir.

DERECELENDİRME

Her iki süreçte de hem alıcı satıcıyı, hem de satıcı alıcıyı belli formatlarda değerlendirebilecek, değerlendirme sonuçları puanlama ile tüm kullanıcılar tarafından görülebilecektir. Böylece otokontrol sisteminin güncel tutulması sağlanacaktır.

DİTAP projesinin ilerleyen safhalarında (fazlarında), üretici birlikleri, haller, nakliye ve denetim firmaları gibi tarım gıda zincirinin tüm paydaşlarının DİTAP üzerinde yer alması planlanmaktadır.