Kahramanmaraş'ta Mevlid-i Nebi Haftası başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç Kocabeyli Cami Kur’an kursunda bulunan öğrencileri ziyaret etti.

GÜNDEM 26.10.2020, 16:29
Kahramanmaraş'ta Mevlid-i Nebi Haftası başladı!

Ziyaretler esnasında Kur’an kursunda bulunan öğrenciler ve hafızlar ilahiler eşliğinde Mevlid-İ Nebi haftasını kutladı.

Müftü Celal Sürgeç ve beraberindekiler öğrencilere lokum hediye ederken öte yandan ise orada bulunan öğrencilere Mevlid-İ Nebi haftasının önemi anlatıldı.

Program sonrası Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç Mevlid-İ Nebi haftası bizler için artık başlamıştır dedi.

HABER – EMRE ATAÇ

#2020 Yılı Mevlidi Nebi Haftası #Kahramanmaraş
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