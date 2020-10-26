Kahramanmaraş'ta Mevlid-i Nebi Haftası başladı!
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç Kocabeyli Cami Kur’an kursunda bulunan öğrencileri ziyaret etti.
GÜNDEM 26.10.2020, 16:29
Ziyaretler esnasında Kur’an kursunda bulunan öğrenciler ve hafızlar ilahiler eşliğinde Mevlid-İ Nebi haftasını kutladı.
Müftü Celal Sürgeç ve beraberindekiler öğrencilere lokum hediye ederken öte yandan ise orada bulunan öğrencilere Mevlid-İ Nebi haftasının önemi anlatıldı.
Program sonrası Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç Mevlid-İ Nebi haftası bizler için artık başlamıştır dedi.
HABER – EMRE ATAÇ
30°
açık
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:44
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:20
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3