Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul'da başladı!
İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen ve Kahramanmaraş’ı adeta İstanbul’a taşıyan Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, yoğun katılımla açılışı gerçekleştirildi.
GÜNDEM 25.06.2022, 13:27 25.06.2022, 18:31
Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti MYK üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM BaşkanVekili Celal Adan, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, MÜSİAD 6. Dönem Genel Başkanı Abdurrahman kaan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Konuklar programın ardından Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
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