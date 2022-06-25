Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında açıldı!
‘İstiklalden istikbale’ temalı Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında açıldı.
GÜNDEM 25.06.2022, 14:52 25.06.2022, 17:28
2 milyon ziyaretçi beklenen tanıtım günlerinde; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin katılımıyla 4 gün boyunca İstanbul’da Kahramanmaraş tanıtılacak.
Programa katılım sağlayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, kahramanmaraş’ın tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da, etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
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